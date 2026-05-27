Análise: São Paulo consegue superar momento de oscilação para avançar na Sul-Americana

O São Paulo confirmou a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana na noite de terça-feira ao vencer o Boston River por 2 a 0, chegando a 12 pontos e garantindo a liderança do Grupo C. Artur e Acosta (contra) fizeram os gols do jogo que aconteceu no Morumbis, em São Paulo (SP).

A equipe tricolor finalizou a primeira fase da competição de forma invicta, com três vitórias e três empates. Antes do jogo decisivo, a equipe acumulava sequência de um mês sem vitórias. Apesar de ter garantido o que importa, a classificação, o Tricolor mantém o alerta para o rendimento do time.

Diante do Boston River, o São Paulo não conseguiu manter o mesmo desempenho durante os 90 minutos, o que já é um problema desde antes da chegada de Dorival Júnior, que fez apenas seu terceiro jogo no comando da equipe desde seu retorno.

Oscilação após o intervalo marca atuações do São Paulo

Dominante no primeiro tempo, a equipe são-paulina poderia ter feito um placar ainda maior antes do intervalo, mas perdeu pelo menos três boas chances de marcar. Artur fez o primeiro aos quatro minutos e Acosta, contra fechou o placar do jogo aos 17.

Na etapa final, embora não tenha sofrido tanto, voltou a apresentar o velho problema e caiu de rendimento. O Tricolor até teve uma marcação de pênalti anulada aos 34 minutos do segundo tempo por conta de um impedimento de Calleri na jogada.

Dorival Júnior, portanto, terá bastante trabalho para encontrar o equilíbrio da equipe e maior consistência.

"Eu tenho certeza que no momento certo as coisas vão mudar. Eu acredito no trabalho, na repetição, no dia a dia, naquilo que podemos fazer para que o atleta possa evoluir. Alcançando uma evolução, taticamente falando, ele fatalmente vai crescer individualmente. Crescendo individualmente, a equipe ganha muito. Eu acho que é por esse caminho sempre, nós não podemos nos virar num momento como esse, nós não podemos abaixar a cabeça porque as situações não acontecem dentro de uma normalidade", analisou Dorival.

"O importante é você continuar buscando, acreditando, jamais gerando uma dúvida dentro daquilo que você pode realizar com a equipe e principalmente individualmente. É que você esteja fortalecido e possa, dentro de campo, reverter um quadro e só nós dentro vamos fazê-lo. Então, nós temos que ter essa consciência. E nós dependemos de todos nós aqui, de uma aproximação maior, de um respaldo maior de todos e acima de tudo de uma entrega, para que exista a entrega e o comprometimento e os resultados apareçam novamente", seguiu o treinador.

Mesmo pressionado pelo cenário de pressão, que refletiu num Morumbis praticamente vazio, com pouco mais de 15 mil torcedores, o Tricolor soube dar a resposta quando mais precisava e ganhou certo alívio antes da parada para a Copa do Mundo.

Agora, o São Paulo tenta repetir o resultado no Brasileirão, para tentar voltar ao G4. Para isso, precisará superar o Remo, fora de casa, no próximo domingo. Na competição nacional, o São Paulo é o sétimo colocado, com 25 pontos conquistados.

Próximo jogo

Jogo: Remo x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro (18ª rodada)

Data e horário: 31 de maio de 2026 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Baenão, em Belém (PA)

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