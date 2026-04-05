Análise: Roger dá resposta com escolhas acertadas, e São Paulo recupera confiança após goleada

O técnico Roger Machado deu uma resposta à torcida do São Paulo ao acertar nas escolhas e levar o Tricolor a uma goleada por 4 a 1 em cima do Cruzeiro no último sábado, no Morumbis, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador, questionado pelas decisões antes do jogo, encontrou alternativas importantes para os problemas enfrentados pelo time nos últimos jogos e ganhou novas opções ao apostar na formação com dois pontas de profundidade.

Roger já havia dito, na coletiva após o empate contra o Inter, que gostou da equipe jogando com dois pontas de origem na segunda etapa. O treinador decidiu pela continuidade do esquema neste sábado, e o São Paulo goleou um Cruzeiro que vinha de uma vitória imponente. O Tricolor, assim, ganha confiança para a sequência da temporada.

Como foi o jogo?

O técnico Roger Machado pareceu confiar no fator casa e apostou em uma escalação bastante ofensiva para encarar o Cruzeiro. Bobadilla retornou da data Fifa e bancou Danielzinho, formando dupla com Marcos Antônio. O treinador ainda arriscou um ataque composto por um quarteto ofensivo, com Artur e Ferreira como pontas, Luciano como camisa 10 e Calleri como a principal referência.

Mesmo jogando em casa, o São Paulo foi surpreendido com a postura intensa e a marcação alta do Cruzeiro, que ficou mais com a posse nos primeiros minutos. O Tricolor começou errando alguns passes perigosos no campo de defesa, mas até que pisou bem no campo de ataque. Em uma primeira jogada de pressão iniciada por Ferreira, o time finalizou a gol com Calleri. No lance seguinte, em um bom passe de Marcos Antônio, Artur recebeu e foi derrubado dentro da área. Calleri cobrou pênalti e não desperdiçou, dando uma vantagem importante aos donos da casa.

Fato é que, nos primeiros minutos de jogo, o esquema de dois pontas escolhido pelo técnico Roger Machado funcionou. E a decisão se provou ainda mais acertada com o segundo gol, em uma trama muito bem construída pelo São Paulo. Lucas Ramon cobrou lateral, Calleri escorou e a bola caiu nos pés de Artur. O ponta se aproveitou do espaço e arrancou com a bola em velocidade, servindo Ferreira. William não cortou e o camisa 11 bateu na saída de Cunha, fazendo o segundo do Tricolor.

Depois de abrir dois gols de vantagem, o São Paulo entregou a posse de bola ao Cruzeiro, fechou mais suas linhas de marcação e esperou pelas tentativas do rival. Uma estratégia arriscada, uma vez que a Raposa tinha jogadores de muita qualidade técnica. O primeiro tempo das principais estrelas do time mineiro, porém, foi abaixo tecnicamente.

Diante deste cenário, os donos da casa controlaram o resultado, ganhando combates na defesa e principalmente no meio-campo. O Cruzeiro até chegou à área tricolor, mas levou perigo real ao gol de Rafael em apenas uma oportunidade. Enquanto isso, o São Paulo se aproveitou dos contra-ataques e quase fez o terceiro gol em uma trama envolvendo Luciano, Artur e Marcos Antônio, que bateu para fora. Em suma, o Tricolor definiu o resultado rapidamente e não sofreu, levando uma vantagem importantíssima para o segundo tempo.

São Paulo sofre, mas transforma vitória em goleada

O São Paulo voltou para o segundo tempo com apenas uma mudança forçada. Sabino sentiu dores e Dória entrou em seu lugar. Logo no primeiro minuto, porém, o Tricolor se desorganizou defensivamente com um lançamento de Fabrício Bruno para Arroyo. O atacante driblou Dória, que tentou dar o combate, e bateu para o meio. Ninguém marcou Christian, que apareceu na segunda trave e completou para o gol. Foi um péssimo retorno da equipe.

Esperava-se que, ao levar o gol, o São Paulo retomasse o controle do jogo para não sofrer. O Tricolor bem que tentou, mas o Cruzeiro seguiu comandando as ações no campo de ataque e quase chegou ao gol de empate, com Rafael intervindo. Os donos da casa pareceram se assustar com o gol da Raposa, se desorganizaram e não conseguiram recuperar a posse de bola, deixando a torcida preocupada no Morumbis.

De Artur para Ferreira. De um ponta para outro. Assim começou o hat-trick do camisa 11!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/vt423lEWuv — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 5, 2026

A leitura de Roger, diante deste cenário, foi promover a entrada de Cauly na vaga de Luciano, trazendo um jogador capaz de reter mais a posse de bola. Embora não tenha melhorado no jogo, o São Paulo encontrou o terceiro gol em um lance de bola parada. Após Dória acertar a trave, a bola sobrou com Ferreira, que estufou as redes do goleiro Matheus Cunha e aliviou a situação do Tricolor no duelo.

A partir do terceiro gol, o jogo ficou muito mais tranquilo para o São Paulo, que tirou a pressão dos ombros e voltou a ter dois gols de vantagem. Assim como no primeiro tempo, o Tricolor deu a bola para o Cruzeiro e, apesar de ter sofrido, não só segurou como ampliou o resultado em uma jogada individual de Ferreira, grande estrela da noite. O time são-paulino saiu de campo com uma goleada importantíssima, principalmente para aliviar a pressão em cima do técnico Roger Machado, que acertou nas escolhas neste sábado e ganhou moral para a sequência.

Situação na tabela

Com o resultado, o São Paulo voltou a vencer após três rodadas, já que vinha de duas derrotas e um empate. O Tricolor paulista ainda chegou aos 20 pontos e dormirá na vice-liderança do Brasileirão após o tropeço do Fluminense contra o Coritiba. A equipe são-paulina torce, agora, por um tropeço do Bahia, que recebe o Palmeiras neste domingo.

Próximos jogos do São Paulo

Boston River-URU x São Paulo (primeira rodada da Sul-Americana)

Data e horário: 07/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai)

Vitória x São Paulo (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 11/04 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)