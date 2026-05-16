Ainda sem Dorival, São Paulo perde do Fluminense e amplia jejum de vitórias

O São Paulo ampliou a sequência sem vitórias neste sábado, ao ser derrotado pelo Fluminense por 2 a 1, em duelo direto da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, válido pela 16ª rodada da competição. John Kennedy e Canobbio anotaram pelos cariocas no Maracanã, enquanto Dória descontou na segunda etapa. Ainda sem Dorival a beira do campo, o Tricolor Paulista agora soma seis jogos sem triunfar.

Situação na tabela

Com a derrota, o São Paulo permanece na quarta colocação do Brasileiro com 24 pontos, mas pode perder posições até o final da rodada. Por sua vez, o Fluminense chega a 30 pontos na terceira posição, empatado com o vice-líder Flamengo e a quatro de diferença do Palmeiras, líder da competição, que entra em campo ainda neste sábado diante do Cruzeiro.

📋 Resumo do jogo

🔴🟢⚪ FLUMINENSE 2 x 1 SÃO PAULO 🔴⚫⚪

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro

🏟️ Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📅 Data: 16 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Bernal, Savarino e Freytes (Fluminense); André Silva, Artur, Bobadilla e Enzo Díaz (São Paulo)

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Wilton Pereira Sampaio Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha e Leone Carvalho

Alessandro Alvaro Rocha e Leone Carvalho VAR: Rafael Traci

Gols

⚽ John Kennedy, aos 18' do 1ºT (Fluminense)

⚽ Canobbio, aos 44' do 1ºT (Fluminense)

⚽ Dória, aos 33' do 2ºT (São Paulo)

🔴🟢⚪ Fluminense

Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Guilherme Arana; Hércules, Nonato (Bernal) e Lucho Acosta (Serna); Canobbio (Soteldo), Savarino e John Kennedy (Castillo)

Técnico: Luis Zubeldía

🔴⚫⚪ São Paulo

Rafael; Lucas Ramón (Cédric), Dória, Sabino, Wendell (Luan) e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho e Cauly (Ferreirinha); Artur e André Silva (Tapia)

Técnico: Milton Cruz (interino)

Como foi o jogo

A primeira boa chance veio aos oito minutos, quando Canobbio levou à linha de fundo e tocou para Lucho Acosta se livrar da marcação pela esquerda e cruzar do outro lado da área para Guilherme Arana arrematar de primeira, mas a bola foi à linha de fundo. Aos 17 minutos, o São Paulo assustou Fábio pela primeira vez em cobrança de escanteio de Artur na primeira trave, onde Lucas Ramón chegou a desviar de cabeça, mas a bola passou na frente do gol.

Em seguida, aos 18, Canobbio ficou com a sobra pela esquerda após uma tentativa de bota de Sabino e cruzou rasteiro na área. Arana até tentou finalizar na primeira trave, mas furou e John Kennedy aproveitou para completar sozinho às redes do outro lado da área e colocar o Fluminense em vantagem. No final do primeiro tempo, aos 44, os cariocas ampliaram. Dória errou o passe na saída de bola e Nonato interceptou, passando para Lucho Acosta, que esperou a saída de Rafael para tocar para Canobbio arrematar e marcar o segundo dos mandantes.

Na segunda etapa, com apenas 35 segundos de jogo, Savarino recebeu pela esquerda e, a alguns passes da área, arriscou uma batida de chapa que passou ao lado da trave de Rafael. Após sete minutos, Lucho Acosta enfiou para Guilherme Aran invadir a área e bater cruzado de esquerda para a defesa do goleiro do Tricolor Paulista.

Aos 32 minutos, o São Paulo voltou a pressionar. Tapia recebeu na direita e cruzou para Ferreirinha, que errou a finalização, mas ajeitou para Danielzinho encher o pé da pequena área para uma bela defesa de Fábio. No escanteio gerado pelo lance, Artur cruzou e Sabino testou para mais uma grande defesa do goleiro. No entanto, no lance seguinte, Sabino foi quem cruzou em escanteio e, desta vez, Dória desviou de peito e estufou as redes para diminuir pelo São Paulo.

Já na reta final da partida, aos 46, Castillo marcou o que seria o terceiro gol do Fluminense, mas o gol foi anulado devido ao impedimento do argentino.

Próximos jogos

Fluminense

Jogo: Fluminense x Bolívar

Data e horário: 19 de maio de 2026 (terça-feira) | 19h (de Brasília)

Competição: Copa Libertadores

Local: Maracanã

São Paulo