Aguirre vê ganho do São Paulo com trocas e minimiza saída de Nenê

Nenê e Jucilei perderam a titularidade no São Paulo. O volante sequer entrou em campo nesse sábado, enquanto o meia foi aproveitado apenas na parte final do empate por 0 a 0 com o Atlético-PR no Morumbi. Luan e Gonzalo Carneiro foram os escolhidos para entrar no time. Após a partida, apesar do resultado ruim, Diego Aguirre se mostrou, em parte, satisfeito, e minimizou o fato do camisa 10 tricolor ter perdido sua condição anterior.

“Obviamente queríamos ganhar, mas não aconteceu. Temos de continuar e ganhar o próximo (jogo). Sinto que o time hoje mostrou outro espírito. Brigou, foi intenso, teve atitude, às vezes faltou jogo, e nisso sinto que melhoramos. Faltou finalizar melhor, tivemos situações propicias para marcar o gol e acabamos pagando caro”, analisou o treinador, antes de continuar.

“No jogo anterior, jogou o Liziero, agora, não. Teve mais dois suspensos (Anderson Martins e Bruno Peres), faz parte do que tenho de fazer, buscar alternativas, variantes. O time está tendo dificuldades e tenho de encontrar alguma solução. Acho normal, meu trabalho é buscar diferentes opções, como aconteceu hoje com Luan e Carneiro, Creio que fizeram um jogo bom”.

Para sexta-feira, contra o Vitória, no Barradão, o comandante tricolor admitiu que pode tornar o São Paulo mais ofensivo, diante da necessidade de vitória, que aumenta a cada rodada.

“É uma possibilidade, mas no momento temos de voltar ao ritmo que o time teve, e precisamos dessa vitória, que muitas vezes muda bastante coisa. Temos de continuar, com a mesma entrega. Vamos voltar rapidamente a encontrar as vitórias que necessitamos”.