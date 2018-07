Aguirre reafirma compromisso com São Paulo: “Quero ser campeão”

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Cotado para assumir a seleção uruguaia, o técnico Diego Aguirre tranquilizou a torcida do São Paulo ao reafirmar o seu compromisso com o clube, com quem tem contrato até 31 de dezembro de 2018. Com o nome ventilado em Montevidéu, o treinador disse estar focado no presente e com desejo de entrar para a história do Tricolor.

“É um sonho de cada vez. Meu sonho agora é 100% estar no São Paulo. No momento em que assinei o contrato, o Raí me perguntou sobre a possibilidade (convite do Uruguai) e falei para ele que queria fazer história, ser campeão. Depois do fim do contrato, não sei o que vai acontecer. Falta muito”, afirmou Aguirre, em entrevista à Rádio Bandeirantes, nesta segunda-feira.

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) ainda não renovou o contrato de Óscar Tabárez, encerrado na Copa do Mundo da Rússia. O treinador de 71 anos levou a Celeste às quartas de final do Mundial da Rússia, mas luta contra uma rara doença que afeta seus músculos e nervos e não sabe se continuará no cargo.

Contratado em março, em substituição a Dorival Júnior, Aguirre não conseguiu ajustar o time a tempo de ser campeão paulista e seguir adiante na Copa do Brasil. No entanto, com mais tempo para trabalhar, o comandante fez as correções necessárias e hoje tem um aproveitamento de 60% à frente do São Paulo, com 11 vitórias, sete empates e quatro derrotas.

“Ser treinador do São Paulo me dá muita felicidade, minha família está feliz. É espetacular ir ao Morumbi com 60 mil pessoas apoiando e poder de alguma forma ajudar. Estou vivendo esse momento e tentando dar o melhor para que o São Paulo esteja aonde deve estar. É uma grande responsabilidade”, celebrou.

Passadas 14 rodadas do Brasileirão, o Tricolor ocupa o segundo lugar, com 29 pontos, e ostenta uma série de quatro vitórias seguidas, sendo a última delas sobre o arquirrival Corinthians. Apesar do momento positivo, Diego Aguirre não fala em favoritismo.

“Eu não posso nem pensar nessa palavra. A única coisa que podemos ter na cabeça é tentar ganhar o próximo jogo. Tentar transmitir esse pensamento aos jogadores, não entrar no clima de euforia. O Campeonato Brasileiro está começando, faltam muitos jogos. É bom o que fizemos até agora, melhor do que esperávamos, mas de nada serve se não mantivermos uma regularidade”, alertou.