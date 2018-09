Aguirre prevê dificuldades em “jogo espetacular” contra o Santos

O técnico do São Paulo, Diego Aguirre, completou 53 anos nesta quinta-feira. Após comandar uma atividade tática pela manhã, o uruguaio concedeu entrevista à TV do clube e projetou o clássico contra o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“É jogo bom, gosto desses jogos. É um privilégio para mim estar no São Paulo enfrentando um time forte, com história, como é o Santos. É um clássico, não tem jogos melhores para um treinador”, analisou à Spfctv.

As duas equipes chegam em alta para o San-São. Com 49 pontos, o São Paulo vem de triunfo sobre o Bahia e tenta recuperar a liderança, hoje ocupada pelo Internacional. Já o Santos, oitavo colocado com 31 pontos, conquistou quatro vitórias nos últimos cinco jogos e busca se manter em ascensão na tabela.

Com cinco vitórias, quatro empates e três derrotas, o São Paulo é o melhor visitante do Brasileirão, empatado com o Inter. Para Aguirre, o time tricolor precisa repetir na Vila Belmiro o desempenho apresentado nas partidas disputadas no Morumbi.

“Vamos nos preparar para um jogo espetacular, focar no que temos de fazer dentro de campo e tentar vencer o Santos com todas as dificuldades que teremos. Nossa determinação tem que ser a mesma da de quando jogamos em casa”, projetou Aguirre, ciente de que a garra não basta ao time que sonha com o título.

“A identidade do São Paulo que eu tento transmitir é de que temos de lutar, mas também temos de ter ordem, saber o que fazer dentro de campo para ganhar o jogo”, ressaltou.

No clube desde março, Aguirre ostenta um aproveitamento de 62% dos pontos disputados, com 18 vitórias, nove empates e sete derrotas em 34 jogos. Números que refletem o bom momento pelo qual passa o treinador do São Paulo.

“Cinquenta e três anos, são muitos, mas me sinto num momento espetacular, estou feliz. Parte de minha felicidade é porque estou no São Paulo, vivendo momentos incríveis. É um orgulho estar aqui”, celebrou.