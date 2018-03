Aguirre minimiza atrito entre Sidão e Jean: “Não tem importância”

O técnico Diego Aguirre, do São Paulo, tratou com normalidade e minimizou o desentendimento entre Sidão e Jean, que tiveram uma conversa na manhã desta quinta-feira a fim de aparar as arestas. Nos últimos dias, em meio à disputa pela titularidade na meta tricolor, os goleiros fizeram publicações nas redes sociais que causaram mal-estar entre eles.

“Não tem importância nenhuma. São coisas mínimas. Falamos alguma coisa, mas não estamos focados nessas situações. Temos outras coisas muito mais importantes para fazer. São coisas que podem acontecer, que são normais. Sempre, em todos os meus times, houve alguma diferença. Normal, nada importante”, avaliou o treinador uruguaio, nesta tarde, em entrevista ao canal Sportv.

À frente do São Paulo desde o último dia 12, Aguirre garantiu a titularidade de Sidão, mas mandou um recado. “Sim. Aqui, sempre tem de estar mostrando bom rendimento. Ninguém tem lugar garantido no time. É jogo a jogo. Estou aqui apenas há uma semana conhecendo os atletas. Vai depender do rendimento deles se vão continuar jogando”, avisou.

Entenda o caso

O atrito entre os arqueiros começou quando Sidão publicou um vídeo em sua conta no Instagram com seus melhores momentos como goleiro do São Paulo. O post foi para o ar no último domingo, dia seguinte à derrota por 1 a 0 para o São Caetano, em que Jean havia falhado no gol do adversário, o que fez alguns internautas e torcedores o entenderem como uma provocação.

Após a vitória por 2 a 0 no duelo de volta, na última terça-feira, no Morumbi, Sidão garantiu que os fatos não tiveram relação e atribuiu o vídeo a uma discussão com um companheiro durante o treino de domingo, no CT da Barra Funda.

🙌🏽⚽🙏🏽 Uma publicação compartilhada por Sidão 🔴⚪⚫ (@sidao_12) em 18 de Mar, 2018 às 12:45 PDT

“Foi coisa de treino, treino reduzido, de competição, de ganhar e perder. Foi uma das coisas que me deixou chateado no domingo, porque não sou de fazer isso. Foi uma das coisas que me fez postar o vídeo, para relaxar e voltar a fazer o que eu amo”, afirmou o camisa 12, que assegurou não ter brigado com Jean.

“É meu companheiro de quarto. São coisas normais da profissão, são lições para a nossa vida. Os erros e acertos fazem parte do nosso crescimento. O Jean está no grupo, bem acolhido, e quando tiver mais oportunidades vai mostrar no campo por que veio ao São Paulo”, esclareceu.

Na última quarta-feira foi a vez de Jean publicar uma mensagem misteriosa em seu perfil no Instagram: “Pensamento do dia: quem é mau caráter, sempre vai achar uma desculpa para tornar legítimas suas ações”.

Após Jean ter falhado na vitória por 3 a 1 sobre o Red Bull Brasil e no revés por 1 a 0 para o São Caetano, o técnico Diego Aguirre optou por Sidão na partida de volta contra o Azulão. O experiente goleiro de 35 anos será o titular na primeira semifinal do Campeonato Paulista, neste final de semana.