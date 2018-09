Aguirre conta com Everton para o Choque-Rei e prevê disputa até o fim

Confira este e outros vídeos em

O técnico Diego Aguirre, do São Paulo, foi bastante ponderado em sua entrevista coletiva após o empate por 2 a 2 com o Botafogo, neste domingo, no Engenhão. Com o resultado, o time tricolor perdeu a liderança para o Palmeiras e caiu para o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro.

“Foi um jogo muito disputado. No primeiro tempo cometemos alguns erros e tomamos dois gols. Na segunda parte gostei do São Paulo. Conseguimos o empate e tivemos muito perto da vitória”, avaliou o uruguaio, que prosseguiu.

“Temos de seguir. Estamos entrando na etapa final do campeonato. São todos jogos decisivos pela frente. Precisamos estar calmos e tentar ganhar o próximo jogo em casa para continuar na luta”, projetou.

Ele se refere ao clássico decisivo contra o Palmeiras, previsto para o próximo sábado, no Morumbi. Para o Choque-Rei, aliás, Aguirre conta com os retornos de Everton, que se recupera de uma fibrose na coxa esquerda, e Arboleda, livre de suspensão.

“Arboleda cumpriu a suspensão, e o Everton vai estar à disposição também. Vai ser importante contar com todos os jogadores nesta reta final”, ressaltou. Diego Aguirre disse também que, apesar da oscilação no segundo turno, o São Paulo está confiante para o clássico.

“Sabemos que vamos enfrentar um rival muito bom, mas estamos confiantes. O time está bem e temos de nos preparar para mais uma decisão”, afirmou o técnico, que prevê uma disputa equilibrada pelo título até o fim da competição.

“Imagino que [a disputa] vai ser até a última rodada, porque tem muitos times fortes brigando. Sinto que não vai ter diferença de muitos pontos. Vai ser uma decisão que vai ficar para o final”, previu.

