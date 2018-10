Aguirre confirma Everton e relaciona jovem atacante para o Choque-Rei

Com Everton e uma novidade, o técnico Diego Aguirre relacionou 23 jogadores para o clássico contra o Palmeiras, marcado para este sábado, às 18 horas (de Brasília), no Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Recuperado de uma fibrose na coxa esquerda, Everton treinou com o grupo durante toda a semana, voltando a ficar à disposição de Aguirre. Ele desfalcou a equipe nos empates com América-MG (1 a 1) e Botafogo (2 a 2). O desconforto foi sentido durante o primeiro tempo do duelo com o Santos, no último dia 16.

Mas a principal novidade da lista é o garoto Antony, de 18 anos. Promovido ao time principal na semana passada, o meia-atacante foi relacionado para uma partida da equipe profissional pela primeira vez. Em sua carreira na base, ele conquistou oito títulos pelo São Paulo, entre os quais estão os da Taça BH sub-17, em 2017, e a Copa do Brasil sub-20, em 2018.

Sem nenhum atleta suspenso, o único desfalque para o clássico é Araruna, que ainda se recupera de uma contratura na coxa direita que o afastou dos últimos dois jogos. Arboleda, que cumpriu suspensão no empate por 2 a 2 com o Botafogo, está de volta e deverá ser titular.

A provável escalação, aliás, tem Sidão; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Joao Rojas, Diego Souza e Everton.

São Paulo (52) e Palmeiras (53) estão separados por apenas um ponto no Brasileirão. O clássico, valendo as primeiras posições na tabela, já tem mais de 46 mil ingressos vendidos de forma antecipada.

Abaixo, veja a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Jean. Lucas Perri e Sidão

Laterais: Bruno Peres, Edimar e Reinaldo

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio

Volantes: Hudson, Jucilei, Liziero e Luan

Meias: Antony, Everton, Everton Felipe, Nenê e Shaylon

Atacantes: Diego Souza, Gonzalo, Joao Rojas e Tréllez

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com