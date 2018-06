Aguirre banca Sidão no São Paulo e vê Perri com futuro na Europa

Sidão nunca foi o goleiro dos sonhos da torcida do São Paulo. Mesmo assim, o arqueiro parece ter as ‘costas quentes’. Assim como Rogério Ceni e Dorival Júnior, Diego Aguirre também banca a titularidade do veterano.

Nessa segunda-feira, o treinador uruguaio garantiu que o clube sequer pensa na possibilidade de ir ao mercado, e aproveitou para mostrar seu olhar especial com o jovem Jucas Perri, atualmente terceiro goleiro da equipe.

“Não precisamos (contratar goleiro). Temos três goleiros muito bons. Falamos de Sidão, de Jean, mas também temos de falar de Perri. É um jogador que tem um futuro incrível, imagino jogando na Europa. Tem coisas de um grande goleiro. Não dá para pensar em contratar outro goleiro. Seria uma situação que não considero nenhuma possibilidade”, afirmou Aguirre à Espn Brasil.

As críticas sobre Sidão ganharam eco depois da derrota para o Palmeiras, quando o goleiro são-paulino acabou falhando no primeiro e no terceiro gols palmeirenses. Desde então, a tolerância de boa parte da torcida, que já não era muita, praticamente se esgotou.

A segunda opção atende pelo nome de Jean, goleiro de 22 anos, contratado no início da temporada depois de chamar atenção pelo Bahia. Até agora, Jean fez seis jogos com a camisa tricolor, mas nunca chegou a ameaçar a titularidade de Sidão.

Já Lucas Perri, tão elogiado por Aguirre, passou a treinar no CT da Barra Funda a partir de 2014, mas ainda não fez sua estreia. O goleiro foi revelado pela Ponte Preta e chegou para servir as categorias de base do São Paulo prestes a completar 18 anos. Atualmente com 20 anos, Perri tem contrato até 2022.

