Aguirre avalia passagem pelo São Paulo: “Grande trabalho”

O técnico Diego Aguirre avaliou muito bem o seu período como técnico do São Paulo. Demitido a cinco jogos do fim do Campeonato Brasileiro, o treinador uruguaio crê que fez um “grande trabalho” à frente do time tricolor, que liderou a competição por oito rodadas e encerrou o ano retornando à Libertadores, o que não acontecia havia duas temporadas.

“Nós fizemos no São Paulo um grande trabalho. Nosso objetivo era fazer o São Paulo voltar à Libertadores, conseguimos. Então, foi bom, porque o objetivo no começo do ano foi esse. Depois as expectativas foram muitas, parecia que o São Paulo tinha que ser campeão, mas as coisas não são assim”, disse Diego Aguirre à ESPN.

De fato, o treinador não conseguiu fazer seus atletas repetirem no segundo turno o desempenho mostrado na primeira metade do Brasileirão. De líder do campeonato, o São Paulo foi caindo na tabela até chegar à quinta colocação. A expectativa por título, no entanto, já havia sido criada, embora a simples classificação para a Libertadores era o grande objetivo do clube quando se iniciou a temporada.

“Se gera muita expectativa e gera uma situação de frustração, mas acho que nosso trabalho no São Paulo foi bom, não podemos esquecer que nos últimos dois anos o São Paulo brigou para a não cair e cumprimos com o objetivo de classificar o time para a Copa [Libertadores]. Futebol é assim, temos que olhar para a frente e veremos o que o destino prepara para nós”, concluiu Diego Aguirre.

Campeonato Brasileiro à parte, o desempenho de Diego Aguirre à frente do São Paulo em outras competições não foi tão convincente assim. O Tricolor caiu na semifinal do Campeonato Paulista para o Corinthians, nos pênaltis, na quarta fase da Copa do Brasil para o Atlético-PR e na segunda fase da Copa Sul-Americana para o modesto Colón, também nos pênaltis.