Aguirre aprova atuação e culpa revés em casa por queda do São Paulo

Assim como no Morumbi, o São Paulo amassou o Colón nessa quinta-feira, no Cemitério de Elefantes, casa do tradicional, mas modesto clube argentino. O Tricolor até conseguiu vencer por 1 a 0, mas não levou a classificação por causa da derrota pelo mesmo placar em seu estádio. Nos pênaltis, o volume maior, as tantas finalizações e a alta porcentagem de posse de bola não valeu de nada. Bruno Alves parou no goleiro rival e o Colón eliminou os paulistas da Copa Sul-Americana.

Apesar do sentimento de frustração, Diego Aguirre fez questão de enaltecer a atuação de seus comandados nessa quinta e culpou o tropeço no confronto de ida pela queda do time no torneio continental.

“Jogamos bem e lamentavelmente não pudemos passar nos pênaltis, mas isso tem que nos fortalecer. Obviamente que queríamos passar, mas não conseguimos, temos de rapidamente olhar para frente, temos jogo domingo, pelo Brasileiro, onde estamos bem, e rapidamente. Não falo nem em nos recuperar, porque hoje ganhamos o jogo. Temos de continuar jogando do mesmo jeito, gostei do time. Pagamos caro pela derrota no Morumbi duas semanas atrás”, explicou, segurando as palavras para não exagerar nos elogios depois de uma eliminação.

“Não gosto de falar de coisas positivas quando não se alcança o objetivo. Vamos valorizar muitas coisas, mas não é o momento de falar de coisas positivas”, disse, recusando-se a entrar em detalhes depois do pedido de um repórter durante a entrevista coletiva.

Por fim, o comandante uruguaio deixou claro que conquistar o título da Copa Sul-Americana era um desejo real, mesmo assim, evitou tirar os méritos dos argentinos pela classificação histórica.

Agora, Diego Aguirre volta a pensar no Campeonato Brasileiro, quando o São Paulo encara a Chapecoense no Cícero Pompeu de Toledo, às 19h de domingo, pela 19ª rodada. O Tricolor é líder com apenas um ponto a mais que o Flamengo.