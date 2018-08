Aguirre admite que pressão por título aumentou após eliminação

A eliminação para o argentino Colón na Copa Sul-Americana aumentou a ansiedade da torcida pelo título do Campeonato Brasileiro, competição que restou ao São Paulo em 2018. A avaliação é do próprio técnico Diego Aguirre, para quem os jogadores precisam manter a frieza no momento em que lideram o torneio nacional.

“É normal que um time tão grande como o São Paulo, acostumado a títulos, fazendo uma grande campanha no primeiro lugar, deixe todos esperançosos pela conquista do título. Teremos que ter calma, porque falta muito, mas intimamente temos esse sonho”, analisou o uruguaio, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Após 21 rodadas, o Tricolor ocupa a liderança do Brasileirão com 45 pontos, três a mais do que o Internacional, segundo colocado. São 13 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas (aproveitamento de 71%). Para Aguirre, pensar jogo a jogo é a receita para a equipe se manter na ponta de cima da tabela.

“A torcida quer ser campeã, a diretoria, todos estamos absolutamente focados em poder conquistar isso, mas não podemos pensar muito nisso, porque o importante é ganhar o próximo jogo. Ainda tem 17 rodadas, muita coisa vai acontecer. Vamos passo a passo, tentar nos manter no lugar que estamos e depois ver se é possível essa conquista”, projetou.

Exceção feita ao Inter, os principais concorrentes do São Paulo pelo título nacional estão envolvidos em pelo menos mais uma competição. Casos de Flamengo, Palmeiras e Grêmio, que dividem as suas atenções com Copa do Brasil e Libertadores. O foco exclusivo no Brasileiro, segundo Aguirre, é uma vantagem para o time do Morumbi.

“Talvez seja algo favorável focar só em um campeonato, mas eu gostaria de estar disputando a Libertadores. Hoje, o principal objetivo que temos é o Brasileiro, que é muito importante”, reconheceu o treinador, antes de pregar cautela.

“Ganhá-lo seria espetacular, mas não podemos gerar essa expectativa, porque talvez aconteça ou não. Uma coisa muito boa pode se transformar num fracasso se não houver a conquista. Quando cheguei aqui, o objetivo era classificar para a próxima Libertadores. Agora, todos estão falando do título. Vamos tentar, mas calma”, concluiu.

Invicto há seis jogos no Brasileiro, o São Paulo volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), para enfrentar o Fluminense no Morumbi, em duelo válido pela 22ª rodada. O Tricolor carioca ocupa o 10º lugar, com 26 pontos.