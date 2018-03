Agradecendo Tite, Rodrigo Caio dedica convocação a colegas de São Paulo

Rodrigo Caio voltou a fazer parte da lista de convocados do técnico Tite para a Seleção Brasileira. O zagueiro do São Paulo integrará o grupo que disputará os amistosos contra Rússia e Alemanha, no final deste mês, os últimos antes da convocação final para a Copa do Mundo 2018, na Rússia.

“Estou muito feliz. Esta convocação eu dedico a todos os meus companheiros de São Paulo. E aproveito para agradecer a confiança do técnico Tite e de toda a comissão técnica da seleção. Seguirei trabalhando com muito foco para ajudar o Brasil nesses dois próximos jogos”, declarou o jogador, conforme publicou a assessoria de imprensa do jogador.

Esta foi a oitava convocação de Rodrigo Caio para a Seleção Brasileira. Titular absoluto na campanha do ouro olímpico em 2016, o defensor venceu os quatro jogos que disputou com a camisa amarela na equipe principal. É com este retrospecto que o zagueiro conta, além do apoio que Tite tem manifestado em seu futebol, para cavar uma vaga entre os selecionados para a disputa do Mundial.

O Brasil enfrenta a Rússia no dia 23 de março, no Estádio Luzhniki, em Moscou, e no dia 27, em Berlim, encara a Alemanha. A estreia na Copa do Mundo é no dia 17 de junho, contra a Suíça, em duelo válido pelo Grupo E, que também conta com Costa Rica e Sérvia.

