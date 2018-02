Acertado com o São Paulo, Valdívia fará exames nesta segunda

O São Paulo está em vias de anunciar Valdívia como o seu sexto reforço para a temporada 2018. Há até uma data para o meia-atacante realizar exames médicos: segunda-feira (5) pela manhã. Sendo aprovado clinicamente e com salários já acertados, ele assinará um contrato de empréstimo com o Tricolor até o fim de 2018.

A contratação surgiu como uma oportunidade para o São Paulo durante esta semana, quando Valdívia ficou de fora dos treinos no Atlético-MG, uma vez que não está mais nos planos do técnico Oswaldo de Oliveira. A versão oficial do Galo, contudo, é de que o atleta precisava readquirir a forma física na academia do CT.

Aos 23 anos, Valdívia chegará ao Tricolor sob consenso entre comissão técnica e diretoria. Dorival Júnior vinha há tempos pedindo mais um jogador de beirada de campo. E as características do iminente reforço se encaixam com o esquema de velocidade implementado no time pelo treinador. Ao mesmo tempo, o negócio é viável economicamente para o clube.

Nos bastidores do clube, os recorrentes problemas no joelho esquerdo do atleta são vistos sem alarde. Há a confiança de que o meia poderá se recuperar no Reffis e ser útil ao esquema de Dorival Júnior.

No fim de 2015, jogando pelo Internacional, Valdívia sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e teve de ser submetido a uma cirurgia, que o acabou tirando dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016.

Naquela temporada, acabou rebaixado com o Colorado e virou alvo de críticas da torcida até ser emprestado por um ano ao Atlético-MG em maio de 2017. Fora dos planos de Galo e Inter, com quem tem contrato até o dia 29 de junho de 2019, Valdívia terá cerca de dez meses para recuperar o futebol no São Paulo.

Com a chegada de Valdívia, como já indicou o diretor-executivo de futebol Raí, o ciclo de contratações do Tricolor se dará por encerrado. Até o momento, para a temporada 2018, o clube trouxe o goleiro Jean (Bahia), o meia-atacante Diego Souza (Sport), o zagueiro Anderson Martins (Vasco), o meia Nenê (Vasco) e o centroavante Tréllez (Vitória).