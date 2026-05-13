São Bernardo vence Londrina e assume a liderança da Série B

Nesta terça-feira, o São Bernardo bateu o Londrina por 3 a 1, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina (PR), pela oitava rodada da Série B do Brasileirão.

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Situação da tabela

Com o triunfo, o São Bernardo foi a 16 pontos e assumiu a liderança da competição, empatado com o Sport, mas à frente pelo número de vitórias. O clube do ABC Paulista conquistou a posição do Fortaleza, que empatou em 0 a 0 com o Avaí, no domingo, e caiu para terceiro, com 15 pontos. O Londrina, por sua vez, é o 19º colocado, com cinco.

📋 Resumo do jogo

🔵⚪ LONDRINA 1 X 3 SÃO BERNARDO 🟡⚫

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 8

🏟️ Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, Londrina (PR)

📅 Data: 12 de maio de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Daniel Amorim, aos 7' do 1ºT (São Bernardo)

⚽ Dudu Miraíma, aos 21' do 1ºT (São Bernardo)

⚽ Dudu Miraíma, aos 14' do 2ºT (São Bernardo)

⚽ Helder (contra), aos 40' do 2ºT (Londrina)

Como foi o jogo

Logo aos sete minutos de jogo, após cruzamento de Echaporã para a área, Romison desviou na primeira trave e Daniel Amorim apareceu na segunda para abrir o placar a favor do São Bernardo. Aos 21, o Londrina saiu jogando errado na defesa e a bola foi roubada por Dudu Miraíma, que, de fora da área, bateu para superar o goleiro Kozlinski e ampliar para os visitantes.

Na segunda etapa, aos 14, Dudu Miraíma foi para a cobrança de uma falta próxima à entrada da área, mandou no canto do goleiro e marcou o terceiro gol dos visitantes. O Londrina descontou aos 40, com um gol contra de Helder, que desviou o cruzamento de Paulinho Moccelin contra a própria meta.

Próximos jogos

🔵⚪ Londrina ⚪🔵

⚔️ Jogo: Ponte Preta x Londrina

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 9

📅 Data: 18 de maio de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

🟡⚫ São Bernardo ⚫🟡

⚔️ Jogo: São Bernardo x América-MG

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 9

📅 Data: 16 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo (SP)