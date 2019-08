Com quatro gols de Zé Roberto, São Bento goleia Londrina

Em tarde iluminada de Zé Roberto, marcando quatro gols, o São Bento fez 4 a 2 no Londrina, em pleno Estádio do Café, e saiu da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado.

O time sorocabano chega à 15ª posição, com 19 pontos, um a mais que o primeiro time na degola, América-MG. Já o Tubarão perde a chance de chegar perto do G4, na reestreia do técnico Cláudio Tencati.

A partida começou muito disputada, com chances reais para os dois lados. Aos 22 minutos, Zé Roberto foi agarrado por Raí Ramos na pequena área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o próprio Zé Roberto abriu o placar.

Dez minutos depois, Mansur fez boa jogada pela esquerda e cruzou na cabeça do camisa 9, que, de testa, ampliou marcando seu segundo gol.

O Londrina foi valente e não se deixou levar. Na cobrança de escanteio de Paulinho Mosselin, Alisson Safira não desperdiçou e diminuiu aos 39. O gol animou a equipe, que no lance seguinte quase empatou.

Porém, a tarde era realmente de Zé Roberto. Aos 47, o centroavante aproveitou o cruzamento de Rodolfo e, da marca do pênalti, marcou seu terceiro.

Assim como o começo da primeira etapa, o segundo tempo começou em alta intensidade. Com seis minutos, Marcos Martins derrubou Anderson Oliveira e o juiz apontou mais um pênalti, desta vez para os paranaenses. Na cobrança, o experiente Germano mandou para fora.

Se a situação já estava ruim para o Londrina, tinha como piorar. No minuto seguinte da batida de Germano, mais uma vez Zé Roberto fez. Quarto gol do São Bento e o quarto do camisa 9.

A partir daí a partida deu uma esfriada. O gol fez os paulistas diminuírem o ritmo, por já terem o resultado garantido, enquanto o Tubarão sentiu o golpe e pouco assustava.

Quem achou que cinco gols na partida estava de bom tamanho se enganou. Júnior Pirambu foi derrubado por Gabriel Félix dentro da área, e mais uma penalidade foi marcada. Na cobrança, Pirambu não desperdiçou e diminuiu para 4 a 2.

Ao fim do jogo, a torcida londrinense não perdoou o quinto jogo sem vitória e vaiou o time.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 2 X 4 SÃO BENTO

Local: Estádio do Café, Londrina (PR)

Data: 24 de agosto de 2019 (sábado)

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Auxiliares: Fabio Pereira e Cipriano da Silva Sousa

LONDRINA: Matheus Albino; Raí Ramos, Diogo Silva, Sílvio, Bruno; Germano, Denner, Arthur Caculé (Júnior Pirambu), Paulinho Mosselin; Alisson Safira (Luidy), Anderson Oliveira (Uelber)

Técnico: Cláudio Tencati

SÃO BENTO: Gabriel Félix; Marcos Martins, Wesley, Guilherme Mattis, Mansur; Doriva, Vinícius Kiss, Rodolfo (Joãozinho), Minho (Fabio Bahia); Zé Roberto, Caio Rangel

Técnico: Doriva