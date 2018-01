Zelarayán ‘força’ ida para o Santos e estuda até qual camisa vestir

Lucas Zelarayán está louco para vestir a camisa do Santos. O meia do Tigres tem feito força para convencer o clube mexicano a aceitar a proposta de empréstimo do Peixe.

O argentino entende que a Vila Belmiro é o lugar perfeito para voltar a jogar o que sabe. Ele acompanhou Neymar, Robinho e Paulo Henrique Ganso e sabe que se trata de um time historicamente ofensivo.

Sem espaço no Tigres – ele até jogou pela equipe sub-20 em amistoso -, Zelarayán vê o Santos como única opção nesse momento. Os mexicanos, porém, ainda esperam por uma proposta da Europa para tentar negociá-lo em definitivo. A expectativa é que a definição ocorra até quarta-feira.

Dirigentes santistas estão otimistas, mas pregam cautela neste momento. Em rápido contato com a Gazeta Esportiva, o presidente José Carlos Peres resumiu assim a situação: “É uma negociação difícil”.

Zelarayán viria para substituir Lucas Lima e ser o armador na equipe do técnico Jair Ventura. O argentino de 25 anos organiza o jogo, mas também entra na área adversária para fazer gols, coisa que o agora palmeirense não fazia.

Com que roupa eu vou?

Enquanto espera pelo desfecho da negociação com o Santos, Zelarayán já pensou até na camisa que vestirá. Ele tinha a esperança de vestir a 10, que será de Gabigol.

Uma possibilidade estudada, mesmo sem ser centroavante, é a camisa 9, que está vaga. A função deve ser desempenhada por Gabriel. Vitor Bueno é o 7 e Bruno Henrique, o 11.