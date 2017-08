Zeca defende Victor Ferraz de críticas no Santos: “É jogador de Seleção”

Apesar dos 14 jogos de invencibilidade na temporada, o desempenho do Santos não vem agradando a torcida nos últimos jogos, afinal, são três empates seguidos em 0 a 0 no Campeonato Brasileiro (contra Avaí, Fluminense e Coritiba, respectivamente). E um dos atletas mais criticados pela torcida é Victor Ferraz.

Titular absoluto da lateral direita, o camisa 4 não vive bom momento ofensivo no Peixe. Ele tem apenas três passes para gol em 2017, sendo que a última assistência foi há mais de seis meses, no dia 12 de fevereiro, em vitória por 3 a 2 sobre o RB Brasil, no Pacaembu, pelo Paulistão. Para o companheiro Zeca, porém, a cobrança em Ferraz é injusta e o ala merece até ser convocado por Tite.

“Óbvio que não são justas (as críticas). Ferraz é jogador de Seleção. Não sei onde foi falado isso, quem está fazendo esses comentários, mas são bobos, que não vêm à tona e não entram na cabeça de ninguém. Ele tem todo nosso respeito dentro e fora de campo. Falando dentro de campo, é excepcional, técnico, que serve muito. Era cotado para Seleção. Eles estão vendo. Erros todos têm. Cruzamentos? Ele e o Lucas Lima são quem mais dão passes. Se Deus quiser vou ver ele na Seleção um dia”, disse o lateral-esquerdo em entrevista coletiva nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé.

Provavelmente com Ferraz e Zeca nas laterais, o Santos viaja até Belo Horizonte para encarar o Cruzeiro, no próximo domingo, às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Assisti o jogo do Cruzeiro contra o Grêmio. É time rápido, que toca a bola, ainda sem o Sassá. Temos que ter atenção e se Deus quiser vamos fazer três pontos”, concluiu Zeca.