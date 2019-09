“Zagueiro total”, Lucas Veríssimo domina quatro estatísticas no Santos

Jorge Sampaoli está cada vez mais impressionado com Lucas Veríssimo. O técnico vê o jogador de 24 anos como “zagueiro total”, capaz de marcar e começar o jogo com qualidade.

Outro fator considerado por Sampaoli é a personalidade. O treinador compara Veríssimo com o meio-campista Gary Medel, um dos pilares da seleção chilena sob seu comando, pela entrega dentro de campo e por atuar o tempo inteiro com risco, sem medo de ser driblado.

E as estatísticas do Campeonato Brasileiro corroboram com a avaliação positiva de Jorge Sampaoli. Em 19 dos 21 jogos na competição, Lucas Veríssimo lidera quatro fundamentos no Peixe e está entre os melhores no geral, de acordo com o Footstats.

Veríssimo é quem mais dá passes no Alvinegro (1049, com 93% de aproveitamento), o quinto entre todos os jogadores. Ele também é o atleta com maior tempo com a bola nos pés no time (2021% do total da posse) – terceiro no ranking.

O Menino da Vila ainda é o maior “desarmador” do Santos, com 55, e o sexto do Nacional. Por fim, é quem mais dá rebatidas (117) – o quarto no consolidado.

Diante do bom desempenho, Sampaoli teme perder Lucas Veríssimo no fim do ano. O zagueiro é frequentemente procurado por clubes da Europa e possui contrato até 30 de junho de 2022.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com