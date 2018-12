Zagueiro até em pelada, Yuri promete 2019 melhor no Santos

Volante de origem, Yuri foi improvisado como zagueiro no Santos com Dorival Júnior e também com Cuca, nesta temporada. E sobrou até para o jogo beneficente “Natal Sem Fome” desta terça-feira, na Vila Belmiro.

“Gostam de me empurrar pra zaga, viu? Estou acostumado tanto de zagueiro quanto de volante. Deixei claro desde o começo que pra mim não tinha diferença. Onde me colocarem vou tentar ajudar e dar o meu melhor pelo Santos”, disse Yuri.

Yuri analisa a temporada pelo Peixe e promete um 2019 melhor. Contratado com muita expectativa após brilhar pelo Audax, o meio-campista ainda não se firmou.

“Muito difícil falar nisso (o que não encaixou). Ritmo de jogo, que foi o que mais pegou pra mim, mas não é desculpa. É se preparar melhor para que tenha um ano melhor”, afirmou.

“Procuramos fazer nosso trabalho da melhor forma. Claro que eu, fazendo uma análise minha, tenho muito a melhorar e vou melhorar”, concluiu.

Yuri fez sete jogos pelo Santos em 2018, sem marcar gols. O contrato é válido até 2021