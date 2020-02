Yuri Alberto quer “prova” do Santos para poder renovar contrato

O Santos terá dificuldade para renovar o contrato de Yuri Alberto. O vínculo se encerra em 31 de julho e não houve avanço pela permanência.

O problema do Peixe não é apenas financeiro, mas principalmente o fator técnico. Os representantes do atacantes querem “provas” de que o clube conta com ele em campo. Em outras palavras, querem vê-lo atuar.

O temor de Yuri e de seu estafe é renovar e seguir sem oportunidades. Ele foi promovido ao elenco profissional ao lado de Rodrygo, ainda em 2017, e atuou 22 vezes, com dois gols (só duas chances no ano passado).

Reserva da seleção brasileira no Pré-Olímpico, Yuri Alberto se sente mais valorizado com a camisa amarela do que com a alvinegra. Reintegrado após a classificação canarinho, ele quer permanecer e espera por oportunidades, como nos casos dos jovens Kaio Jorge e Renyer.

Yuri já pode assinar um pré-contrato agora para sair de graça em agosto. A ideia do centroavante, porém, é negociar com outro clube só se não houver o acerto com o Santos.

