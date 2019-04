“Xodó” de Falcão e Sánchez, Renan se destaca também no campo pelo Santos

“Xodó” de Falcão, rei do futsal, e de Carlos Sánchez, destaque do atual elenco, Renan começa a brilhar também no campo pelo Santos.

Reconhecido por lances de efeito no salão, o garoto de 11 anos está na transição para o gramado e tem conseguido demonstrar a mesma habilidade.

Renanzinho foi revelado em São Caetano do Sul, por meio de um dos centros de treinamentos de futsal de Falcão. O craque já publicou lances do pupilo nas redes sociais e o chamou para jogos festivos.

O garoto também é próximo do uruguaio Sánchez. As famílias se acercaram por causa da amizade dos filhos. Renan comemorou seu aniversário na casa do meio-campista, com a companhia de Everson e Derlis González.

Renan é tratado como grande promessa no Peixe. Ele superou Rodrygo e Neymar ao ser o mais novo a assinar contrato com a Nike, com 10 anos, e foi eleito o melhor jogador sub-9 do mundo em 2017, depois da disputa do World Futsal Cup, na Espanha. Veja lances abaixo.