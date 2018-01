William Machado assume cargo de gerente técnico do Santos

A vitória de José Carlos Peres nas eleições presidenciais do Santos está causando uma verdadeira reformulação no clube. Na tarde dessa terça-feira, o clube anunciou seu novo reforço, e mais uma vez não é para dentro do campo. William Machado, ex-jogador de Corinthians e Grêmio e que vinha exercendo a função de comentarista, é o novo gerente técnico do Peixe.

Capita, como é conhecido, chega para preencher uma lacuna aberta desde fevereiro de 2017, quando Sérgio Dimas foi demitido. À época, o então presidente Modesto Roma Júnior preferiu que Dagoberto Santos acumulasse mais uma função dentro da diretoria.

William Machado estudou contabilidade, é formado em gestão técnica de futebol e também tem a Licença B para treinadores. Os novos desafios não serão novidades para o ex-zagueiro, que já exerceu função semelhante em Corinthians e Bahia nos últimos anos, antes de se dedicar exclusivamente ao jornalismo.

Ao lado de Gustavo Vieira, diretor executivo que também fora designado ao cargo há pouco tempo pela nova diretoria santista, William será responsável, segundo comunicado oficial, principalmente por cinco determinações:

-Integração de metodologia e modelo de jogo próprio do Santos FC da base com o profissional;

-Desenvolvimento e Gestão de Identidade e conteúdo técnico;

-Coordenação das áreas multidisciplinares do Futebol, como Departamento Técnico, Psicologia, Fisiologia e afins;

-Análise integrada de desempenho e recrutamento de atletas orientado pela Identidade futebolística do Santos FC;

-Inteligência do Futebol, com a gestão da do elenco de atletas, incluindo performance e disciplina.