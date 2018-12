Wesley visita o Santos e aproveita para fazer avaliação

Wesley visitou o Santos nesta sexta-feira e aproveitou para fazer uma avaliação com o fisioterapeuta Thiago Lobo (foto) e outros profissionais no Cepraf (Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação de Atletas de Futebol).

O meio-campista de 31 anos não deve renovar o contrato com o América-MG, válido até 31 de dezembro, e ficaria livre a partir de 2019. Nos comentários da publicação do fisioterapeuta, Wesley comentou “logo vamos estar juntos”, mas, a princípio, não há interesse do Peixe pelo retorno.

Revelado nas categorias de base do Alvinegro, Wesley recebeu algumas orientações sobre trabalhos de manutenção da forma física durante as férias para estar em boas condições na pré-temporada, seja onde for. Outros atletas costuma ir ao Cepraf neste período com o mesmo objetivo.