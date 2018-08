Votação do impeachment no Santos é adiada e deve ocorrer no dia 10

A reunião extraordinária no Conselho Deliberativo para votação de dois pedidos de impeachment do presidente do Santos, José Carlos Peres, deve ocorrer no dia 10 de setembro.

A previsão era da deliberação nesta quinta-feira, mas as pautas serão outras, como publicado pela Gazeta Esportiva semana passada: apreciação das contas do primeiro semestre, novos membros do Comitê de Gestão e aprovação do terceiro uniforme.

José Carlos Peres obteve uma liminar para adiar o processo de impeachment, com maior tempo para a defesa, mas a medida provisória foi derrubada na última sexta-feira pela Comissão de Inquérito e Sindicância.

O presidente responde a dois pedidos de impeachment baseados no suposto não cumprimento do Estatuto Social. Os requerentes são os conselheiros Alexandre Santos e Silva e Esmeraldo Tarquínio Neto.