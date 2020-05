O Santos paga cinco técnicos ao mesmo tempo, quatro além de Jesualdo Ferreira: Levir Culpi, Oswaldo Oliveira, Dorival Júnior e Enderson Moreira.

A diretoria do Peixe fez acordo com os treinadores para dividir em parcelas as dívidas de outras gestões. O acerto com o Enderson está em fase final e o pagamento foi iniciado.

A maior parte do débito herdado é relacionado a verbas de rescisão. Além da multa, os clubes precisam pagar os salários e direitos até o fim do contrato.