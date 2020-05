Você sabia? Santos cedeu sete jogadores para a Seleção Brasileira na Copa de 1962

O Santos foi o um verdadeiro protagonista do futebol brasileiro e mundial na década de 1960. O elenco de Pelé e outros craques era digno de uma seleção. Não é a toa que, no título da Copa do Mundo de 1962, a Seleção Brasileira tinha sete atletas do Peixe.

Naquele ano, o time do Alvinegro Praiano vivia, provavelmente, o seu auge. Aproveitando-se disso, o técnico do Brasil, Aymoré Moreira, convocou o goleiro Gylmar, o zagueiro Mauro, os meias Zito e Mengálvio, e o trio de atacantes Pelé, Pepe e Coutinho.

Potencializada pelos atletas santistas, a campanha da Seleção naquela Copa foi praticamente perfeita. Na fase de grupos, vitórias contra México e Espanha e empate com a Tchecoslováquia. Depois de bater Inglaterra e Chile, nas quartas e nas semis, respectivamente, o Brasil sagrou-se bicampeão mundial com a vitória em novo encontro contra a Tchecoslováquia. Coube ao zagueiro Mauro, do Peixe, levantar a taça.

Nos primeiros três títulos de Copa não faltaram representantes do Alvinegro Praiano. Em 1958, Zito, Pepe e Pelé foram os convocados. Já em 1970, foram seis santistas: Pelé, Clodoaldo, Carlos Alberto, Joel Camargo e Edu.