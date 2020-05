Você sabia? Pelé tem título de Cavaleiro da Coroa Britânica

Além de Rei do Futebol, Pelé coleciona títulos e honrarias ao redor do mundo. Um dos mais notáveis é o de Cavaleiro do Império Britânico, equivalente ao título de “Sir”, esse só concedido à pessoas nascidas na Grã Bretanha.

No ano de 1997, o então Ministro extraordinário do Esporte Edson Arantes do Nascimento visitou a Inglaterra, junto ao ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, para receber o título das mãos da própria Rainha Elizabeth II.

Outras grandes figuras do mundo futebolístico também detém o título, como Sir Alex Ferguson, ex-treinador escocês multicampeão com o Manchester United, e Sir Bobby Charlton, ex-jogador inglês que também fez história nos Red Devils.

Pelé também recebeu a Ordem Nacional do Mérito do governo brasileiro, a Cruz da Ordem da República Húngara, o título de Cavaleiro da Legião de Honra da França, entre outras tantas condecorações.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com