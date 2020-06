Você sabia? Pelé já foi artilheiro de 6 torneios diferentes pelo Santos

Maior artilheiro da história do Santos e do futebol brasileiro, Pelé balançou as redes 1.091 vezes com o uniforme do Peixe. Os gols pelo Alvinegro renderam ao Rei a artilharia em seis torneios diferentes.

Entre 1957 e 1970, o camisa 10 foi artilheiro do Campeonato Paulista, da Copa Rio-São Paulo, da Taça Brasil, da Libertadores, do Mundial Interclubes e do Campeonato Brasileiros das Forças Armadas.

Em três casos, o Rei ainda foi o maior goleador por mais de uma vez. No Paulistão, Pelé liderou a artilharia por nove temporadas consecutivas, entre 1957 e 1965, retomando o posto pela última vez em 1969. O camisa 10 ainda repetiu o feito no Rio-São Paulo e na Taça Brasil.

Pela Seleção Brasileira, Pelé chegou a artilharia uma vez, na Copa América de 1959. Em Copas do Mundo, são 12 gols em quatro participações.