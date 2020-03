Vladimir diz o que espera do Santos para poder renovar contrato

O Santos negocia a renovação do contrato de Vladimir, válido até dezembro deste ano. E a extensão não deve ser fácil como as anteriores, quando não houve grandes exigências.

Mais antigo do elenco, Vladimir quer reconhecimento profissional, com um bom contrato, e espera ter oportunidades de jogar – ele é reserva de Everson e atuou apenas uma vez em 2020.

“Nunca escondi meu carinho pelo Santos. Minha prioridade sempre será ficar no clube. O Beto Lopes (empresário) está cuidando das negociações e tenho absoluta confiança nele. A atual situação mundial faz com que tudo fique em compasso de espera. Estou tranquilo”, disse Vladimir, à Gazeta Esportiva, antes de cobrar valorização.

“Uma série de fatores. A valorização profissional é uma delas. Ter mais oportunidades também. E essa é uma questão que não depende apenas de mim. Como disse, minha preferência sempre será ficar no Santos”, completou.

Vladimir também conversou com a reportagem sobre vários outros assuntos. Veja abaixo:

Férias forçadas e com tempo indeterminado por conta do novo coronavírus

“É complicado. Nunca vivi nada parecido. Na verdade, nunca ninguém em todos os setores passou por isso. A única coisa que podemos fazer é proteger as nossas famílias, manter o equilíbrio, e ter fé que tudo irá passar o mais rápido possível”.

Quarentena em Santos? Como manter a forma?

“Estou em minha casa, em Santos. Evito ao máximo sair do apartamento. Os jogadores do Santos receberam orientações sobre atividades que podem ser feitas em casa. Alguns trabalhos físicos, de musculação. Brincar com os filhos também ajuda e distrai um pouco”.

Como é voltar a ser reserva depois de 2019 como titular e em bom nível pelo Avaí? Mais difícil que de 2018 para trás?

“Um pouco, porque fiz uma temporada muito boa. O Avaí foi rebaixado no Brasileiro, mas fui eleito várias vezes para a seleção da rodada e como melhor jogador em campo. Além disso, ganhamos o Campeonato Catarinense e também fui um dos destaques do Estadual”.

Preocupação com a situação do Santos diante da paralisação

“É uma situação que preocupa, sim. Nem todo mundo tem reservas financeiras para suportar um período sem receber ou com redução de salários. Li que já existem negociações entre lideranças de atletas e de clubes aqui no Brasil. Na Europa, inclusive, as conversas estão bem adiantadas, como na Alemanha e em outros países. Sobre a situação financeira do Santos, especificamente, só a diretoria pode responder”.

Avaliação dos primeiros meses de Jesualdo Ferreira

“Positiva. O time passou por alguns momentos de oscilação, mas no geral vinha evoluindo. Acredito que essa paralisação será prejudicial para a equipe. Na verdade, é muito ruim para todos, no futebol e em todos os setores”.

Santos está bem servido para o futuro com João Paulo e John?

“Com certeza! O JP e o John são excelentes atletas e grande garotos, caras do bem. O Santos está muito bem servido de goleiros”.