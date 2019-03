Vitor Bueno joga 80 minutos em oito meses pelo Dínamo e frustra o Santos

Vitor Bueno não tem tido vida fácil no Dínamo de Kiev. O meia-atacante atuou por 80 minutos em quase oito meses e nem sequer foi relacionado para partidas oficiais em 2019.

Depois da chegada à Ucrânia, Bueno jogou contra Chornomorets, Desna e Mynai entre agosto e outubro do ano passado. Três partidas saindo do banco de reservas e sem marcar gol ou dar assistência.

A relação com o técnico Alyaksandr Khatskevich não é boa e as chances custam a chegar, mas o brasileiro pretende permanecer em Kiev. A janela europeia está fechada e não há a intenção de retornar ao Brasil agora.

Insucesso frustra o Santos

Vitor Bueno foi trocado por Derlis González em contrato até junho de 2020, com valor de compra fixado em 10 milhões de euros. E enquanto o brasileiro não vai bem na Ucrânia, o paraguaio tem sido destaque no Peixe.

Mesmo com a quantia alta para a compra, a expectativa da diretoria alvinegra era ver Bueno bem para uma troca simples com Derlis. Neste momento, essa possibilidade é irreal e o atacante já recebeu sondagens do futebol europeu para ser negociado na próxima janela, em junho.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com