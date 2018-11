‘Vilão’ em derrota do Santos, Gustavo vê Libertadores “cada vez mais difícil”

“Vilão” na derrota do Santos por 2 a 1 para o América-MG neste domingo, no Estádio Independência, Gustavo Henrique vê a Libertadores da América de 2019 cada vez mais difícil para o Peixe.

Gustavo furou no primeiro gol do América, marcado por Rafael Moura, e foi dele o desvio do segundo gol, feito por Matheusinho.

“É difícil falar. Infelizmente a gente conseguiu chegar, mas é difícil falar… Batalhamos tanto para tentar a vaga na Libertadores, mas infelizmente está cada vez mais difícil. Vamos dar o máximo e ver no que dá no final”, disse o zagueiro, ao Premiere.

Com a quarta derrota consecutiva, o Alvinegro caiu para a 10ª colocação, com 46 pontos, sete atrás do Atlético-MG, primeiro no G6, a três rodadas do fim. Santos e Galo se enfrentarão na 37ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Botafogo, quarta-feira, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo 36º jogo da competição.