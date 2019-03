Victor Ferraz valoriza empate e destaca “falta de perna” do Santos

Capitão do Santos, Victor Ferraz valorizou o empate em 0 a 0 com o Corinthians neste domingo, em Itaquera, e destacou o cansaço do time depois de enfrentar o América-RN na última quinta-feira, pela Copa do Brasil.

“A gente veio para ganhar o jogo, no primeiro tempo foram melhores, marcaram bem e no segundo igualamos e tivemos as melhores chances. Tiveram uma boa, mas impedido e não conta, Mas sem querer dar desculpa, na quinta tivemos jogo duro na chuva e pesou muito nossa perna”, disse o lateral-direito.

“Eles só descansaram e, na minha opinião, ficou nítido que estavam mais inteiros. Conseguimos igualar, criamos chances, não sofremos gols de novo e isso aí”, completou.

Já classificado às quartas de final do Paulistão, o Santos voltará a campo para enfrentar o Novorizontino na sexta-feira, às 20h30 (de Brasília), no Pacaembu, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.