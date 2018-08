Victor Ferraz reclama de azar no Santos após derrota: “Mais um gol espírita”

Victor Ferraz, um dos líderes do elenco do Santos, reclamou de falta de sorte após mais uma derrota, desta vez por 1 a 0 para o Cruzeiro, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O lateral-direito lembrou das chances criadas pelo Peixe no revés por 1 a 0 para o América-MG, no último domingo, e lamentou a forma que saiu o gol de Raniel, da Raposa. O alvinegro estava melhor no segundo tempo, perdeu boa chance com Gabigol aos 33 e viu os visitantes marcarem aos 35.

“Nossa bola não entra… É mais um gol espírita que a gente fala no futebol, a bola passou por todo mundo e foi no cantinho. A gente tentou, criou chances… Estamos lutando muito e correndo para caramba”, desabafou Ferraz, na saída do gramado.

O Santos do técnico Cuca voltará a campo para enfrentar o Botafogo, sábado, no Engenhão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro – o Peixe está na 17ª colocação, na zona do rebaixamento. Pela Copa do Brasil, o alvinegro tentará reverter a desvantagem no dia 15, no Mineirão. O Cruzeiro pode avançar com um empate.