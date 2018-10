Victor Ferraz lamenta desfalques importantes para clássico

Na briga por uma vaga para a próxima edição da Copa Libertadores, todas as dez últimas rodadas ganharam uma enorme importância para o Santos. Para o próximo desses desafios, contra o Corinthians, no Pacaembu, o técnico Cuca terá dois importantes desfalques para a partida: o volante Alison e o atacante Rodrygo.

O primeiro cumpre suspensão automática após ter recebido o terceiro cartão amarelo no triunfo sobre o Vitória. Já o jovem jogador será ausência por fazer parte da convocação para a Seleção Brasileira sub-20. Capitão da equipe, o lateral Victor Ferraz lamentou a ausência da dupla no clássico, porém preferiu não escolher qual dos dois jogadores fará mais falta no clássico do próximo sábado.

“Escolher um é muito difícil, pois são setores diferentes e são jogadores importantes. O Alison é de uma marcação muito agressiva, não temos um substituto na característica dele. O Rodrygo, para mim, é um dos grandes jogadores do nosso campeonato. Eu adoro jogar junto, quando ele joga do meu lado, para mim é bom. É um jogador que a gente se dá bem, costumamos fazer boas tabelas. O Derlis tem uma característica diferente, mas vem muito bem. A gente fica feliz, porque se sai o Rodrygo, vem outro que está em boa fase. O Santos perde com a saída deles, mas também tem jogadores em boa fase”, avaliou.

Falando especificamente do atacante, Ferraz revelou que adoraria contar com a presença do jogador, porém deixou claro que entende a importância do período de Rodrygo junto a seleção sub-20, mesmo que se trate apenas de amistosos.

“É, não vou mentir que eu gostaria muito que o Rodrygo estivesse aqui. É o nosso desafogo, jogador de drible e decisivo. Também entendo que é o processo dele, de seleção. Vários vieram da Europa. É só amistoso, mas é da seleção sub-20. Ninguém é insubstituível, provamos neste segundo turno. Mantemos o mesmo padrão, vamos tentar continuar com isso no sábado e conseguir uma boa vitória”, completou.

Cuca ainda terá mais dois dias de treinos para trabalhar a equipe e escolher os substitutos da dupla para o encontro do próximo sábado, às 19h (de Brasília), diante do Corinthians, no estádio do Pacaembu. A expectativa inicial é de que Renato ocupe a vaga no meio de campo, enquanto Derlis González atue no trio de ataque.

*Especial para a Gazeta Esportiva