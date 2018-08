Vice-presidente do Santos diz que não consegue mais sair de casa

O vice-presidente do Santos, Orlando Rollo, disse que não consegue mais sair de casa por conta da crise política no clube. Ele não tem boa relação com o mandatário José Carlos Peres.

“Eu não consigo mais sair de casa. Mudei para um apartamento menor. Sou questionado por questões que não tenho culpa, mas não me escondo. Seria fácil abandonar o Santos às traças, mas vou honrar a confiança que nos foi dada”, disse Rollo, em reunião do Conselho Deliberativo na noite desta quinta-feira, na Vila Belmiro.

“Nosso esforço não é visto e reconhecido o bastante por não termos a caneta na mão. Pelo estatuto tem, mas quem tem que cobrar o que acontece aqui são vocês conselheiros. Nossa parte tentamos fazer”, completou.

O vice Orlando Rollo ainda afirmou que não deixou Estevam Juhas e José Carlos de Oliveira, dois membros do Comitê de Gestão, pedirem demissão.

“Eu rasguei os pedidos de demissão do Zé e do Estevam. Esse Comitê de Gestão é o fio de esperança nessa gestão. E eu conversei por horas com Andres Rueda, Hanie Issa e Urubatan Helou para não saírem”, afirmou o vice.

O atual Comitê de Gestão é formado pelo presidente José Carlos Peres, o vice Orlando Rollo e os gestores Estevam Juhas, Fabio Gaia, Pedro Doria e José Carlos de Oliveira. Indicados pelo mandatário, três conselheiros foram recusados.

Peres responde a dois pedidos de impeachment no Conselho Deliberativo. A votação está marcada para o dia 10 de setembro. Se passar no órgão, os sócios definirão a permanência ou a saída do presidente.