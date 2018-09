Veríssimo se recupera e evita dor de cabeça para Cuca no Santos

Lucas Veríssimo está recuperado de lesão muscular na coxa esquerda e ficará à disposição do Santos para a partida contra o Cruzeiro no próximo domingo, às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Veríssimo está em condição. Hoje (domingo, clássico contra o São Paulo) não veio para treinar e está em condição de atuar”, disse Cuca, em entrevista coletiva.

O retorno do zagueiro evita uma dor de cabeça para o técnico no Peixe. Com Gustavo Henrique suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o alvinegro teria que promover algum defensor da base para o banco de reservas. Veríssimo disputará a vaga com Luiz Felipe para atuar ao lado de Robson Bambu.

Outro problema é a suspensão de Derlis González. Sem o paraguaio, Cuca pode escalar Bruno Henrique e manter as características do ataque ou optar por Felippe Cardoso e Gabigol na frente, mudando o esquema tático.

O elenco ganhou folga nesta segunda-feira e se reapresentará na terça, no CT Rei Pelé. Serão cinco treinamentos antes da partida contra o Cruzeiro.