Veríssimo, Lucas Lima e Ferraz desfalcam o Santos contra o Botafogo

O Santos terá pelo menos três desfalques importantes para o duelo contra o Botafogo, no próximo sábado, às 19h (de Brasília), no Engenhão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Veríssimo, Victor Ferraz e Lucas Lima levaram o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Corinthians, neste domingo, e cumprem suspensão automática diante do Fogão.

Na vaga do defensor, a tendência era Gustavo Henrique ser titular. Porém, o camisa 6 sentiu dores no joelho esquerdo após choque com o corintiano Jô e será reavaliado durante a semana. Caso ele não tenha condições, Luiz Felipe entrará em campo.

Já nas vagas de Ferraz e Lucas Lima, o técnico Levir Culpi deve optar pelas entradas de Daniel Guedes e Emiliano Vecchio, respectivamente.

Antes do embate com o Fogão, porém, o Peixe mira sua atenções na Libertadores. Na próxima quarta-feira, a equipe santista entra campo contra o Barcelona de Guayaquil, às 21h45 (de Brasília), no Equador, pela ida das quartas de final da Libertadores.

“Nossa chance é agora, mas nosso foco está no Barcelona. No sábado teremos o Botafogo. Estamos vivos e motivados. A torcida está se apegando ao time e temos que ir assim para almejar um título”, explicou Levir Culpi em entrevista coletiva após a vitória contra o Corinthians.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com