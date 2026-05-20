Veríssimo leva amarelo e desfalca o Santos na última rodada da Sul-Americana

O técnico Cuca ganhou um desfalque de peso para o último jogo do Santos na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O zagueiro Lucas Veríssimo recebeu o terceiro amarelo contra o San Lorenzo, nesta quarta-feira, e precisará cumprir suspensão diante do Deportivo Cuenca-EQU.

Veríssimo foi advertido com cartão aos 14 minutos do primeiro tempo. O zagueiro subiu de cabeça para cortar e acabou acertando o atacante Cuello com o braço. O árbitro Alexis Herrera, assim, puniu o jogador do Peixe com o amarelo.

Sem Veríssimo, portanto, o Santos volta a campo pela Copa Sul-Americana contra o Deportivo Cuenca, do Equador. A bola rola na próxima terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Para o setor, o Peixe deve poder contar com o retorno de Luan Peres, desfalque contra o San Lorenzo pelo protocolo de concussão. Zé Ivaldo, Adonis Frías e João Ananias, jovem da base, também são opções na função.

Veríssimo voltou ao Santos no início deste ano e assumiu a titularidade rapidamente. O zagueiro soma 14 jogos com a camisa do Peixe nesta segunda passagem.

Próximos jogos do Santos

Grêmio x Santos (17ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 23/05 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Santos x Deportivo Cuenca-EQU (sexta rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 26/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)