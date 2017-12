Veríssimo lamenta ano sem títulos para o Santos: “Esse grupo merecia”

Mesmo classificado para a fase de grupos da próxima Libertadores, os torcedores do Santos veem a temporada de 2017 como frustrante. Afinal, o Peixe terminou o ano sem conquistar um título sequer, coisa que não acontecia de 2014.

Além da terceira colocação no Campeonato Brasileiro, o alvinegro foi eliminado nas quartas de final do Paulistão, Copa do Brasil e Libertadores. Para o zagueiro Lucas Veríssimo, porém, o elenco santista tinha condições de terminar 2017 com alguma conquista.

“Acho que o Santos merecia mais. Esse grupo merece títulos”, resumiu o defensor na saída do gramado após o empate em 1 a 1 com o Avaí, na Vila Belmiro, pela 38ª rodada do Brasileirão.

A igualdade com os catarinenses, inclusive, fez o Santos perder o último objetivo do ano, que era ficar com o vice. Como o Palmeiras perdeu por 3 a 0 para o Atlético-PR, bastava uma vitória simples na Vila para o Peixe terminar na segunda colocação, ganhando R$ 11,3 milhões de premiação.