Veríssimo fala sobre a reação do elenco do Santos no caso Sánchez: “Vamos nos impor”

Lucas Veríssimo falou sobre a reação do elenco do Santos diante do caso de Carlos Sánchez. O uruguaio teria sido escalado de forma irregular no empate em 0 a 0 com o Independiente-ARG na última terça-feira, em Avellaneda. A Conmebol investiga a situação e pode ser declarada a derrota por 3 a 0.

O zagueiro diz que os jogadores sabem das notícias por meio da imprensa e o objetivo é se concentrar integralmente na partida contra o Bahia, sábado, na Vila Belmiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“A gente tem que focar totalmente no Bahia, nossa situação no Brasileiro não está boa. Queremos manter nosso saldo positivo. É continuar nessa crescente”, disse Veríssimo, em coletiva de imprensa.

“Tudo que eu sei é através de vocês, procuro focar no meu trabalho. O que vier a acontecer o Santos está preparado. Espero que se resolva. A gente teve pouco contato depois que soube disso, só fizemos um regenerativo na academia. Mas tenho certeza que está tranquilo. Esperamos que seja positivo. O placar é elástico, 3 a 0… mas vamos aguardar o desfecho. Esperamos um desfecho positivo. O 0 a 0, que é positivo para nós. Conseguimos sair com empate. Esperamos que o resultado venha em 0 a 0 no Pacaembu. Mas caso aconteça é se preparar. Vamos nos impor dentro de campo da melhor forma”, completou.

O grupo do Santos se reapresentou na tarde desta quinta-feira, no CT Rei Pelé, após folga na última quarta. Os titulares fizeram trabalho regenerativo na academia. Os reservas foram a campo.

