Veríssimo compreende cobranças da torcida após empate e admite que Santos "está deixando a desejar"

A torcida do Santos cobrou o elenco após o empate sem gols com o Coritiba na noite desta quarta-feira, pela ida da quinta fase da Copa do Brasil. Lucas Veríssimo falou sobre a pressão ouvida após o apito final e deu razão às cobranças dos torcedores, admitindo que o time está desempenhando abaixo do que pode.

"Jogar no Santos é uma pressão. Acho que quem está aqui sabe disso. O Santos é gigante. Tem a pressão natural que é jogar no Santos, mas temos que saber lidar. Jogando em casa, a torcida está apoiando e, no final cobrando, como está fazendo. Tem que cobrar mesmo porque a equipe está deixando a desejar", disse ao Amazon Prime Video.

"Na Vila a gente tem que ganhar. Fizemos um bom jogo, começamos bem. Temos que concluir melhor. Estamos pecando nisso. Vem numa evolução, criando chances, mas falta finalizar e matar o jogo. Contra o Atlético-MG fizemos 1 a 0, tivemos umas quatro chances para matar e sofremos até o final. Contra o Fluminense a mesma coisa. São jogos que estamos evoluindo, porém, falta o último passe", analisou.

Com esse resultado, tudo fica aberto para o jogo de volta. O Santos visita o Coritiba para o segundo jogo no dia 13 de maio, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Antes disso, o Peixe volta o foco para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana.

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