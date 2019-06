Veja os detalhes da reforma do Santos no CT Rei Pelé

O Santos está realizando uma reforma no CT Rei Pelé. As obras estão em andamento e novas etapas serão iniciadas nos próximos dias.

A Gazeta Esportiva teve acesso a fotos (veja acima) e informações das melhorias no centro de treinamento. Os reparos vão ao encontro de necessidades expostas pelo técnico Jorge Sampaoli e de jogadores e funcionários nas conversas com o presidente José Carlos Peres e de membros do Comitê de Gestão, como Matheus Rodrigues, presença frequente nos treinamentos e em todas as viagens do elenco.

Gramado

A nova grama foi plantada durante a folga de 11 dias do elenco no início da pausa para a Copa América e está pronta para utilização, já preparada para as quedas de temperatura do inverno.

Troca de piso

O piso do CT Rei Pelé está sendo trocado, para um antiderrapante, com cor e material modernos.

Análise de desempenho

O departamento ganha uma nova sala, três vezes maior, com novas ferramentas de análise, televisões e murais magnéticos para escalação e monitoramento de jogadores das categorias de base e sondados no mercado.

Sala para comissão técnica

O espaço para Jorge Sampaoli e os demais profissionais no CT será maior. A rouparia, ao lado da atual sala, será deslocada e dobrará o tamanho para os técnicos.

Portas maiores

Nessa nova sala para roupeiros, massagistas e fisioterapeutas, as portas foram estendidas. Com o tamanho padrão, os funcionários precisavam carregar materiais na mão pois os “carrinhos” não passavam na saída.

Ajuste na academia

Com as fortes chuvas na Baixada Santista, principalmente no início do ano, o “forro” não foi suficiente e água entrou na academia. As calhas foram trocadas para evitar o risco de vazamento.