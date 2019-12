Veja o time escolhido por Sampaoli no último treino do Santos antes de enfrentar o Athletico

Jorge Sampaoli esboçou o time titular do Santos na manhã desta terça-feira, no CT Rei Pelé, no último treinamento antes de enfrentar o Athletico-PR nesta quarta, às 19h (de Brasília), pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico promoveu o retorno de Soteldo à equipe. O camisa 10 esteve suspenso na vitória sobre a Chapecoense. Outras novidades foram as presenças de Felipe Aguilar, Diego Pituca e Jean Mota, com Lucas Veríssimo, Carlos Sánchez e Eduardo Sasha poupados. Luan Peres deve ser, mais uma vez, o lateral defensivo pela esquerda.

A provável escalação é: Everson; Pará, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Luan Peres; Alison, Evandro e Diego Pituca; Marinho, Soteldo e Jean Mota.

O Peixe é o segundo colocado, com 71 pontos, e garante o segundo lugar se vencer o Furacão. O Palmeiras tem 68, mas duas vitórias a menos no Brasileirão.

