Veja o provável time misto do Santos para enfrentar o Atlético-GO

O Santos deve ter cinco titulares poupados para enfrentar o Atlético-GO nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), em Goiânia, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil: Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez, Jean Mota e Derlis González.

Como adiantado pela Gazeta Esportiva, o técnico Jorge Sampaoli armará uma equipe mista pensando no Corinthians, segunda-feira, no Pacaembu, pela volta da semifinal do Campeonato Paulista.

O time terá Everson no gol em meio ao rodízio de Sampaoli com Vanderlei entre Copa do Brasil e Paulistão e a estreia de Jorge na lateral esquerda.

A provável escalação é a seguinte: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Yuri, Jean Lucas e Cueva; Soteldo (Rodrygo ou Arthur Gomes), Copete e Eduardo Sasha.

