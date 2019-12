Veja o preço estipulado pelo Santos para negociar Jean Mota

O presidente do Santos, José Carlos Peres, estipulou um preço para negociar Jean Mota nesta janela internacional de transferências.

Peres quer R$ 10 milhões no mercado nacional e 3,5 milhões de euros (R$ 16 mi) para o exterior. O Peixe possui 80% dos direitos econômicos do meia.

O valor pedido aos representantes de Jean é considerado alto, principalmente por ter sido reserva do Alvinegro no segundo semestre. Antes, ele foi artilheiro e melhor jogador do Campeonato Paulista.

O Bahia retomou o interesse em Jean Mota nos próximos dias, mas chegou apenas a R$ 5 milhões, metade do que o Santos quer. De férias em Dubai, o atleta pretende permanecer.

“Tenho contrato de três anos, meu foco é ficar no Santos. Deixo para diretoria e empresário. Se acharem que não devo continuar, que não contam comigo, vou procurar outro lugar. Mas ninguém falou comigo até agora, então minha ideia é ficar no Santos”, disse Jean.