Veja o percentual dos direitos econômicos de cada jogador do Santos

O Conselho Deliberativo se reunirá na noite desta segunda-feira, na Vila Belmiro, para julgar as contas de 2017 no Santos. O Conselho Fiscal elaborou um relatório e sugeriu a reprovação do balanço do ex-presidente Modesto Roma. E no documento obtido pela Gazeta Esportiva, há informações interessantes.

No relatório, consta o percentual de direitos econômicos do Peixe para cada atleta com vínculo profissional e não emprestado. Essa “fatia” corresponde ao valor ganho pelo clube na hora de negociar jogadores. Veja abaixo:

Vanderlei – 40%

Vladimir – 70%

João Paulo – 70%

John – 70%

Daniel Guedes – 50%

Victor Ferraz – 45%

Caju – 69%

Lucas Veríssimo – 80%

David Braz – 80%

Luiz Felipe – 55%

Gustavo Henrique – 55%

Cleber – 60%

Robson Bambu – 85%

Matheus Guedes 100%

Alison – 70%

Renato – 100%

Leandro Donizete – 80%

Yuri – 80%

Vecchio – 100%

Jean Mota – 100%

Victor Yan – 80%

Léo Cittadini – 70%

Rafael Longuine – 80%

Lucas Lourenço – 100%

Rafael Longuine – 70%

Vitor Bueno – 60%

Gabriel Calabres – 65%

Diego Pituca – 50%

Rodrygo – 80%

Diogo Vitor – 70%

Arthur Gomes – 70%

Yuri Alberto – 100%

Bruno Henrique – 100%

Rodrigão – 60%

Copete – 100%