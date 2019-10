Veja a lista de relacionados do Santos para clássico contra o Corinthians

O técnico Jorge Sampaoli relacionou 23 jogadores do Santos para o clássico contra o Corinthians neste sábado, às 17h (de Brasília), em Itaquera, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A lista não é divulgada pelo clube e foi obtida pela Gazeta Esportiva.

O Peixe não conta com Lucas Veríssimo, suspenso. Lucas Venuto, cortado na partida diante do Atlético-MG, fica no banco de reservas. O Alvinegro volta a ter apenas dois goleiros à disposição: Everson e Vanderlei.

A escalação do treino desta sexta foi: Everson, Pará, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Evandro e Jean Mota; Tailson, Soteldo e Eduardo Sasha.

Baseado nos testes da semana, Luan Peres e Felipe Aguilar disputam posição com Luiz Felipe e Carlos Sánchez pode aparecer na vaga de Evandro ou Jean Mota. A definição ocorrerá poucas horas antes da bola rolar.

Veja os 23 relacionados:

Goleiros: Everson e Vanderlei;

Laterais: Pará, Victor Ferraz, Jorge e Felipe Jonatan;

Zagueiros: Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Felipe Aguilar e Luan Peres;

Meio-campistas: Diego Pituca, Evandro, Jean Mota, Carlos Sánchez, Alison e Jobson;

Atacantes: Tailson, Soteldo, Eduardo Sasha, Marinho, Derlis González, Venuto e Uribe.