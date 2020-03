Veja a lista de relacionados do Santos para enfrentar o São Paulo

O técnico Jesualdo Ferreira relacionou 22 jogadores do Santos para a partida contra o São Paulo neste sábado, às 19h (de Brasília), no Morumbi, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Os desfalques são muitos: Alison (ruptura parcial de ligamentos do joelho), Renyer (ruptura total de ligamentos do joelho), Raniel (dores no joelho), Eduardo Sasha (dor na região lombar), Kaio Jorge (dor no tornozelo), Marinho (em fase final de recuperação de fratura no pé) e Vladimir (dor nas costas).

Diante das ausências, Jesualdo volta a olhar para a base e chamou Anderson Ceará e Ivonei, meias destaques da equipe B e no radar da comissão técnica há algumas semanas.

A provável escalação é: Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson, Carlos Sánchez e Diego Pituca; Arthur Gomes, Soteldo e Yuri Alberto.

Veja os 22 relacionados:

Goleiros: Everson e João Paulo

Laterais: Pará, Madson e Felipe Jonatan

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Luan Peres e Luiz Felipe

Meio-campistas: Jobson, Carlos Sánchez, Diego Pituca, Sandry, Evandro, Jean Mota, Anderson Ceará e Ivonei

Atacantes: Soteldo, Yuri Alberto, Arthur Gomes, Lucas Venuto, Uribe e Tailson